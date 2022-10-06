Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı ağırlayacak! FB bu maçı alırsa ne olur?

Süper Lig’de Beşiktaş ile derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe yeni haftada Avrupa arenasında yer alacak. Grupta oynadığı 2 karşılaşmada 4 puan elde eden sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe üçüncü maçında AEK ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev’i yenen Rennes ile de berabere kalan Fenerbahçe üçüncü maçında AEK’yı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe AEK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte FB UEFA maçı yayın akışı bilgileri…

Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman?

FB AEK UEFA maçı 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı saat kaçta?

Fenerbahçe-AEK Larnaca mücadelesi saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.

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Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe’nin AEK Larnaca maçı muhtemel 11’leri

Sarı lacivertlilerin sahaya Altay, Serdar-Gustavo-Szalai, Osayi-Zajc-İsmail-Alioski, Emre-Batshuayi-Rossi onbiri ile çıkması bekleniyor.

Gruptaki diğer müsabaka ise Dinamo Kiev ile Rennes arasında oynanacak. 2 maçta 2 mağlubiyet alan Dinamo Kiev 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe-AEK Larnaca’yı yenerse ne olur?

Fenerbahçe, AEK'i yendiği taktirde 7 puan olacak ve grubun üçüncü sırasından bir hayli uzaklaşarak gruplardan çıkma şansını artıracak.

Fenerbahçe Avrupa Kupaları'ndaki 249. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

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Fenerbahçe AEK maçına hazır

Fenerbahçe, perşembe akşamı sahasında AEK Larnaca ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Beşiktaş karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Luan Peres ve Joshua King’in ise tedavilerine devam edildi.

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