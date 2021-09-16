Özgün Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusu için aramalar başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Eintracht maçı yayın saati ve kanalı futbolsever tarafından merak kazandı. Peki, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
fenerbahçe frankfurt

UEFA Avrupa Ligi D G Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Eintracht Frankfurt'un konuğu oluyor. Avrupa sahnesine iyi başlamak isteyen Sarı Kanarya'da hedef 3 puan... Maçın öncesinde taraftarlar "Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB maçı şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor.

FENERBAHÇE FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

E. FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.