Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi D G Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Eintracht Frankfurt'un konuğu oluyor. Avrupa sahnesine iyi başlamak isteyen Sarı Kanarya'da hedef 3 puan... Maçın öncesinde taraftarlar "Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB maçı şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor.
FENERBAHÇE FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
E. FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström, Lammers
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia