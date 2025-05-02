Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligin son haftalarına girilirken, her üç puan büyük öne kazanıyor. Özellikle liderlik yarışında olan Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajıyla karşılaşmadan galip ayrılmanın peşinde. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta oynanacak?





FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 4 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.





Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'de 34. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi pazar saat 19.00'da beIN SPORTS ekranlarından sporseverlerle buluşacak. 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak bu dev mücadele, İngilizce dil seçeneğiyle uluslararası izleyicilere özel anlatımla aktarılacak.





Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 15 milyar TL'lik derbi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri yaklaşık 15 milyar 400 milyon TL. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 235 milyon 300 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 117 milyon 900 bin Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık 15 milyar 400 milyon TL.





Sahanın en değerlisi En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu En-Nesyri, derbide görev alması durumunda 24 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat'ın 20 milyon Euro, Sebastian Szymanski'nin de 17 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta da 18 milyon Euro ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes takımın en değerlisi konumunda.





BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla başladıkları idmanı taktiksel çalışmayla tamamladığı aktarıldı. Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





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