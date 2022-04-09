Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray ile mücadelesi için bekleyiş sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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