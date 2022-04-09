Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ayrıntıları merak ediliyor.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.
Son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe ise ligde yaptığı maçların 16'sını kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 7'ini kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 31. haftayı elde ettiği 56 puanla üçüncü sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda yapılan derbiyi, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Feghouli yok, Kerem ve Mustafa Muhammed'in durumu belirsiz
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.