Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Alanyaspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlarda Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
beşiktaş alanyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakanın ayrıntıları merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

9 Nisan Cumartesi günü 20.30’da Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur, Efecan, Efkan, Novais, Emre, Candeias.

Beşiktaş-Alanyaspor
SPOR
Beşiktaş-Alanyaspor
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarınıza güzide şehirden konuk olunuyor.
Malatyada şiddetli deprem

Malatya'da şiddetli deprem

AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.
Aksarayda 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

​Trafik kazaları en aza indirilecek.

Karabük'te heyelan

Karabük'te heyelan

Yol çöktü, 2 binada hasar var.
Yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor

Yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor

Dünyanın her yerinden talep yağıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.