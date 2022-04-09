Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakanın ayrıntıları merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
9 Nisan Cumartesi günü 20.30’da Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur, Efecan, Efkan, Novais, Emre, Candeias.