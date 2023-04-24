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İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek FB oyuncuları da netleşti. İşte Fenerbahçe-İstanbulspor muhtemel 11'ler.

11:49 . 24/04/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe
, Süper Lig'in 31. haftasında
İstanbulspor
'u konuk edecek. Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı
beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-İstanbulspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe:
  1. İrfan Can Eğribayat,
  2. Ferdi,
  3. Samet,
  4. Szalai,
  5. Alioski,
  6. Arao,
  7. Crespo (İsmail),
  8. İrfan Can Kahveci,
  9. Arda,
  10. Pedro
  11. Valencia
İstanbulspor:
  1. Alp,
  2. Kovacevic,
  3. Mehmet Yeşil,
  4. Deli,
  5. Duhan,
  6. Muammer,
  7. Eslem,
  8. Rroca,
  9. Lokilo,
  10. Ethemi,
  11. Eze

Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak. İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kimler eksik?

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında 6 isim

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.



#Fenerbahçe
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