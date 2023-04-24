Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. İspanya La Liga’nın 30. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid’i 1-0 mağlup ederek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi maç programı.