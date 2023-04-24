Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan kritik mücadele 3-3'lük skorla beraberlikle tamamlandı. İşte detaylar...

Galatasaray-Karagümrük maç özeti

3. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 12. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Oliveira'nın uzun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan içeri gönderdiği topla buluşan Zaniolo'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ahmet Şen meşin yuvarlağın kaleye girmesini ayaklarıyla engelledi. 18. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru dengeledi. Bertolacci'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1 26. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Muslera'nın pasla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sağ çaprazında Adekugbe'den önce kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini meşin yuvarlağa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı. 29. dakikada Rashica'nın sağdan ceza sahası önüne gönderdiği topa Mertens vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.30. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Lobjanidze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey'e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamlayarak takımının üçüncü golünü kaydetti.1-3 41. dakikada Zaniolo'nun ceza sahası içinde şutunda top savunmadan döndü. VAR odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Nicholas'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Oliveira'nın vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-3 45+6. dakikada kaleci Ahmet Şen'in oyuna sokmak istediği topu ceza yayı üzerinde kapan Mertens'in vuruşunda kaleci topu kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. 64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Rashica, Biraschi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda top kalecide kaldı. 80. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Torreira'nın savunmanın arkasına attığı pasla başlayan atakta Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına indirdiği topu Boey filelerle buluşturdu: 3-3 90+2. dakikada Torreira'nın uzaktan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Fabio Borini'nin gollerine engel olamayarak 3-1 geriye düştü. 45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Baskılı mücadelesiyle 80. dakikada Sacha Boey ile bir gol daha bularak durumu eşitleyen sarı-kırmızılı takım, kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı ve taraftarı önünde 3-3'e razı oldu.

Süper Lig'de üç maç aradan sonra puan kaybeden Galatasaray, puanını 70'e çıkardı. VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 41 yaptı.

Sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Nef Stadı'ndaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakadan önce sahasında Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçları kazanmıştı. Öte yandan Galatasaray'ın sahasındaki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

İstanbul takımlarına ilk kez puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.

Icardi penaltıyı gole çeviremedi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı atışında 67. dakikada topun başına geçen Arjantinli futbolcu, yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Şen'in kucağına attı. Icardi, ligde daha önce Bitexen Giresunspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında da birer penaltı kaçırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 9. golü

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı. Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 8 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Diagne gol sevinci yapmadı

Karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilk golünü atan Mbaye Diagne, gol sevinci yapmadı. Müsabakanın 18. dakikasında eski takımı Galatasaray'ın ağlarını havalandıran Diagne, golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Bu arada Diagne, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.

Borini, 19 golle rekor kırdı

Karşılaşmada iki kez Galatasaray ağlarını havalandıran VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini, bir rekora imza attı. Süper Lig'de bu sezon 19 kez ağları havalandıran Borini, bu organizasyonda bir sezonda en fazla gol atan İtalyan futbolcu olarak kayıtlara geçti.







