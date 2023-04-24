Şenol Güneş: Her şeyi unutun derbiyi düşünün

Beşiktaş'ta bütün odak Galatasaray maçına yöneldi. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçıyla yenilmezlik serisini 9 maça çıkartırken yeni hedefini lider Galatasaray'ı yenmek olarak belirledi.





Teknik Direktör Şenol Güneş, bütün takımı derbiye odaklarken, evlerinde alacakları galibiyetle birlikte kalan haftalarda zirveye yeniden heyecan getirmeyi planlıyor. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansı bulunan siyah-beyazlılar, bunu kullanmak istiyor. Oyuncularından derbiye kadar bütün konsantrasyonlarını maça vermelerini ve başka şey düşünmemelerini isteyen Güneş, "Seyircimizin önünde bu sezonki son derbimizi kazanmamız gerekiyor. Tek gündem derbi olsun. Başka bir şey düşünmeyin" dedi.





Galatasaray derbisi Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kuracağı kadro konusunda Şenol Güneş'in fikirlerini de netleştirecek. Bunun farkında olan futbolcuların, derbiye özel önem verdikleri ifade edildi.





İlk derbi ateşini yakan oyuncu ise Gedson Fernandes oldu. Yıldız futbolcu sosyal medyadan, gelecek hafta karşılaşacakları eski takımı Galatasaray'a göndermede bulundu. Portekizli yıldız, "Sıra gelecek haftada" ifadelerini kullandı ve paylaşımına göz kırpma emojisi ekledi. Gedson Fernandes, bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş ve Beşiktaş'a imza atmadan önce sarı-kırmızılı kulübün de transfer gündemine girmişti.



























