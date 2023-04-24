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Spor

Şenol Güneş: Her şeyi unutun derbiyi düşünün

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, seyircileri önünde oynayacakları son derbi öncesi takımı Galatasaray maçına odaklıyor. Deneyimli teknik adam. "Hepinizin tek gündemi derbi maçı olsun. Başka şeyleri unutun" dediği öğrenildi.

09:05 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş idmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Şenol Güneş idmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Beşiktaş'ta bütün odak Galatasaray maçına yöneldi. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçıyla yenilmezlik serisini 9 maça çıkartırken yeni hedefini lider Galatasaray'ı yenmek olarak belirledi.


Teknik Direktör Şenol Güneş, bütün takımı derbiye odaklarken, evlerinde alacakları galibiyetle birlikte kalan haftalarda zirveye yeniden heyecan getirmeyi planlıyor. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansı bulunan siyah-beyazlılar, bunu kullanmak istiyor. Oyuncularından derbiye kadar bütün konsantrasyonlarını maça vermelerini ve başka şey düşünmemelerini isteyen Güneş, "Seyircimizin önünde bu sezonki son derbimizi kazanmamız gerekiyor. Tek gündem derbi olsun. Başka bir şey düşünmeyin" dedi.


Galatasaray derbisi Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kuracağı kadro konusunda Şenol Güneş'in fikirlerini de netleştirecek. Bunun farkında olan futbolcuların, derbiye özel önem verdikleri ifade edildi.


İlk derbi ateşini yakan oyuncu ise Gedson Fernandes oldu. Yıldız futbolcu sosyal medyadan, gelecek hafta karşılaşacakları eski takımı Galatasaray'a göndermede bulundu. Portekizli yıldız, "Sıra gelecek haftada" ifadelerini kullandı ve paylaşımına göz kırpma emojisi ekledi. Gedson Fernandes, bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş ve Beşiktaş'a imza atmadan önce sarı-kırmızılı kulübün de transfer gündemine girmişti.








#Beşiktaş
#Süper Lig
#Galatasaray
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