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Fenerbahçe Giresunspor ilk 11: FB'de sakatlar ve eksikler listesi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları süren futbolcular Giresunspor maçında oynayamayacak. Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Giresunspor maçındaki ilk 11'ler ve Fenerbahçe’deki sakatlar ve eksikler listesi!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe maçında kimler yok? Fenerbahçe - Giresunspor sakat, cezalı futbolcular ilk 11ler
Fenerbahçe-Giresunspor! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı. Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe puanı kaç?

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe’de sakatlar ve kart cezalıları kim?

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Valencia, Giresunspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın durumu son antrenmanda netlik kazanacak. Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Ekvadorlu santrfor, gerçekleştirilen antrenmana gribal enfeksiyon sebebiyle katılamadı.

Enner Valencia'nın Giresunspor müsabakasında oynayıp oynamayacağına, hastalığının son durumuna bakılarak karar verilecek.

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe - Giresunspor ilk 11'ler

Fenerbahçe:

  1. Altay,
  2. Ferdi,
  3. Serdar Aziz,
  4. Szalai,
  5. Alioski,
  6. Arao,
  7. Zajc,
  8. Rossi,
  9. İrfan Can Kahveci,
  10. Valencia,
  11. Pedro

Giresunspor:

  1. Onurcan,
  2. Görkem,
  3. Arias,
  4. Perez,
  5. Alper,
  6. Campuzano,
  7. Mejia,
  8. Kuwas,
  9. Serginho,
  10. Sainz,
  11. Bajic

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