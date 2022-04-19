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Özgün Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk bugün Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Shaktar Donesk maçının ayrıntıları belli oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman? Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak? İşte mücadelenin ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda, canlı mı?
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk Maçı

Fenerbahçe, bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında ağırlayacak. Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna’daki savaşa dikkat çekmeyi amaçlayarak barış temasına katkı sağlamak için başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Fenerbahçe, Ukrayna ekibiyle bugün dostluk maçına çıkmış olacak.

FENERBAHÇE- SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayacağı netleşen isimler şöyle:

Arda Güler (17)

İsak Vural (15)

Jin-Ho jo (18)

Emir Ortakaya (17)

FENERBAHÇE- SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN OYNANACAK

Biletleri 50 ile 200 TL arasında satışa sunulan maçın tüm geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.
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