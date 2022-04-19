Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında ağırlayacak. Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna’daki savaşa dikkat çekmeyi amaçlayarak barış temasına katkı sağlamak için başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Fenerbahçe, Ukrayna ekibiyle bugün dostluk maçına çıkmış olacak.
FENERBAHÇE- SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.
FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayacağı netleşen isimler şöyle:
Arda Güler (17)
İsak Vural (15)
Jin-Ho jo (18)
Emir Ortakaya (17)
FENERBAHÇE- SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN OYNANACAK
Biletleri 50 ile 200 TL arasında satışa sunulan maçın tüm geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.