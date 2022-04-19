Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk bugün Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Shaktar Donesk maçının ayrıntıları belli oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman? Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak? İşte mücadelenin ayrıntıları...



Abone Ol