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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 20.45’de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı. Peki Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosunda kimler var? İşte detaylar.

17:06 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu

, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR MAÇI KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı.

Portekizli teknik adamın belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro."



#Fenerbahçe
#Başakşehir
#kamp kadrosu
#Ziraat Türkiye Kupası
#final
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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu