Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakip belli oldu.

Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos’ta oynanacak.

İşte eşleşmeler

Standard Liege - Ajax / Sturm Graz

Benfica - FENERBAHÇE

Slavia Prag - Dinamo Kiev

PAOK / Basel - Spartak Moskova

Celtic / Rosenborg - AEK Atina

Salzburg - Shkendija / FC Sheriff

Kızılyıldız / Suduva - Legia Varşova / Spartak Trnava

Kukesi / Karabağ - BATE Borisov / HJK Helsinki

Astana / Midtjylland - Dinamo Zagreb / Hapoel Beer Sheva

Cluj / Malmö - Ludogorets / FC Vidi