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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. Taraftarlar ise Fenerbahçe'nin kimle eşleştiğini ve rakibinin kim olduğunu merak ediyor.

Haber Merkezi IHA
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakip belli oldu.

Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos’ta oynanacak.

İşte eşleşmeler

Standard Liege - Ajax / Sturm Graz

Benfica - FENERBAHÇE

Slavia Prag - Dinamo Kiev

PAOK / Basel - Spartak Moskova

Celtic / Rosenborg - AEK Atina

Salzburg - Shkendija / FC Sheriff

Kızılyıldız / Suduva - Legia Varşova / Spartak Trnava

Kukesi / Karabağ - BATE Borisov / HJK Helsinki

Astana / Midtjylland - Dinamo Zagreb / Hapoel Beer Sheva

Cluj / Malmö - Ludogorets / FC Vidi

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