Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakip belli oldu.
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos’ta oynanacak.
İşte eşleşmeler
Standard Liege - Ajax / Sturm Graz
Benfica - FENERBAHÇE
Slavia Prag - Dinamo Kiev
PAOK / Basel - Spartak Moskova
Celtic / Rosenborg - AEK Atina
Salzburg - Shkendija / FC Sheriff
Kızılyıldız / Suduva - Legia Varşova / Spartak Trnava
Kukesi / Karabağ - BATE Borisov / HJK Helsinki
Astana / Midtjylland - Dinamo Zagreb / Hapoel Beer Sheva
Cluj / Malmö - Ludogorets / FC Vidi
Yorum