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Fiat 500e fiyatı ve özellikleri

Fiat 500e, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından üretilen küçük bir elektrikli otomobildir Fosil yakıtlı otomobil Fiat 500'ün elektrikli versiyonudur. Araçta 23,8 kWh çekiş aküsü bulunuyor ve bunun 21,3 kWh'si kullanılabilir durumda. Peki Fiat 500e fiyatı ne kadar? İşte Elektrikli Fiat 500e Fiyatı ve özellikleri.

17:09 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fiat 500e fiyatı ve özellikleri

Fiat 500e fiyatı ve özellikleri

Fiat 500e
, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen elektrikli bir şehir otomobilidir. Popüler
500 benzinli otomobili temel almaktadır ancak elektrik motoru ve pil paketi gibi bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir. Araçta dört kişilik oturma yeri bulunmaktadır. Standart olarak 185 litre olan bagaj alanı maksimum 550 litreye kadar genişletilebiliyor. Araçta bir çekme çubuğu bulunmamaktadır.

Elektrikli Fiat 500e özellikleri

Araçta 23,8 kWh çekiş aküsü bulunuyor ve bunun 21,3 kWh'si kullanılabilir durumda. Bunun sonucunda WLTP ile ölçülen 190 km menzil elde edilir; bu da pratikte 135 km'ye karşılık gelir. Pil takımının nominal voltajı 400 V'tur ve ağırlığı yaklaşık 182 kg'dır.

Otomobilin aküsü standart olarak 3 fazlı 16 amper kullanılarak 11 kW şarj kapasiteli Tip 2 konnektör aracılığıyla şarj edilebiliyor ve bu da otomobilin 2,5 saatte %0'dan %100'e şarj edilmesini sağlıyor. CCS bağlantılı hızlı şarj cihazı kullanıldığında , 50 kW'a kadar şarj hızı elde edilebiliyor, bu da aracın en az 24 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilmesini sağlıyor, bu da 230 km'lik şarj hızına denk geliyor /H. İşte Fiat 500e fiyat listesi.

Fiat 500e H fiyat listesi

Fiat 500e 3+1 fiyat listesi

Fiat 500e Cabrio fiyat listesi


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#Fiat 500e fiyat listesi
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Fiat 500e fiyatı ve özellikleri