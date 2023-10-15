Fiat 500e fiyatı ve özellikleri
Elektrikli Fiat 500e özellikleri
Araçta 23,8 kWh çekiş aküsü bulunuyor ve bunun 21,3 kWh'si kullanılabilir durumda. Bunun sonucunda WLTP ile ölçülen 190 km menzil elde edilir; bu da pratikte 135 km'ye karşılık gelir. Pil takımının nominal voltajı 400 V'tur ve ağırlığı yaklaşık 182 kg'dır.
Otomobilin aküsü standart olarak 3 fazlı 16 amper kullanılarak 11 kW şarj kapasiteli Tip 2 konnektör aracılığıyla şarj edilebiliyor ve bu da otomobilin 2,5 saatte %0'dan %100'e şarj edilmesini sağlıyor. CCS bağlantılı hızlı şarj cihazı kullanıldığında , 50 kW'a kadar şarj hızı elde edilebiliyor, bu da aracın en az 24 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilmesini sağlıyor, bu da 230 km'lik şarj hızına denk geliyor /H. İşte Fiat 500e fiyat listesi.