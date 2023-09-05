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Fiat Fiorino Eylül 2023 Güncel Fiyat Listesi

Fiat Fiorino fiyat listesi Eylül 2023’te sıfır araba almayı düşünen birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İtalyan otomobil üreticisi Fiat geçtiğimiz günlerde araç almayı düşünenleri sevindirecek bir kampanya başlattı. Bu kampanya, aileler için uygun bir otomobil arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor. Yaşanan gelişme sonrası ‘Fiat Fiorino fiyatı ne kadar?’ sorusunun cevabı merak edilerek araştırılıyor. İşte Eylül 2023 Fiat Fiorino güncel fiyat listesi.

10:19 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Fiat Fiorino Eylül 2023 Güncel Fiyat Listesi

Fiat Fiorino Eylül 2023 Güncel Fiyat Listesi

Türkiye'de popüler olan ve en çok satan araba markalarından Fiat, Fiorino modeliyle aile arabası arayışında olanlar için harika bir fırsat sunuyor. Fiorino, genellikle şehir içi teslimatlar, ticaret, servis ve benzeri ticari amaçlar için kullanılsa da aile arabası olarak da pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki, Fiat Fiorino fiyatı ne kadar? İşte Eylül ayı güncel Fiat Fiorino fiyat listesi.

FİAT FİORİNO FİYATI NE KADAR?

FİAT FİORİNO FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2023

CARGO

Standart

1.3 M.Jet 95Hp E6.4

Donanım: Standart

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 552.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 537.900 TL

Standart Plus

1.3 M.Jet 95Hp E6.4

Donanım: Standart Plus

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 572.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 557.900 TL

COMBİ

Pop
1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final

Donanım: Pop

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin/LPG

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 580.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 565.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4

Donanım: Pop

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 640.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 625.900 TL

Safeline
1.4 Fire 77HP E6D Final

Donanım: Safeline

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 578.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 563.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4

Donanım: Safeline

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 655.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 640.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final

Donanım: Safeline

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin / LPG

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 595.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 580.900 TL

Premio
1.4 Fire 77HP E6D Final

Donanım: Premio

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 603.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 588.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4

Donanım: Premio

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 680.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 665.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final

Donanım: Premio

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzin / LPG

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 620.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 605.900 TL





#Fiat
#Fiorino
#Cargo
#Combi
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