Fiat Fiorino Eylül 2023 Güncel Fiyat Listesi
Türkiye'de popüler olan ve en çok satan araba markalarından Fiat, Fiorino modeliyle aile arabası arayışında olanlar için harika bir fırsat sunuyor. Fiorino, genellikle şehir içi teslimatlar, ticaret, servis ve benzeri ticari amaçlar için kullanılsa da aile arabası olarak da pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki, Fiat Fiorino fiyatı ne kadar? İşte Eylül ayı güncel Fiat Fiorino fiyat listesi.
FİAT FİORİNO FİYATI NE KADAR?
FİAT FİORİNO FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2023
CARGO
1.3 M.Jet 95Hp E6.4
Donanım: Standart
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 552.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 537.900 TL
1.3 M.Jet 95Hp E6.4
Donanım: Standart Plus
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 572.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 557.900 TL
COMBİ
Donanım: Pop
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzin/LPG
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 580.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 565.900 TL
Donanım: Pop
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 640.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 625.900 TL
Donanım: Safeline
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzin
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 578.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 563.900 TL
Donanım: Safeline
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 655.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 640.900 TL
Donanım: Safeline
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzin / LPG
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 595.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 580.900 TL
Donanım: Premio
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzin
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 603.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 588.900 TL
Donanım: Premio
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 680.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 665.900 TL
Donanım: Premio
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzin / LPG
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 620.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 605.900 TL