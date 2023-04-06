Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Başakşehir, yarı finale çıkan takın oldu. İspanya Kral Kupası yarı final ikimci maçında Real Madrid, Barcelona'yı 4-0 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Nisan 2023 Perşembe maç programı.