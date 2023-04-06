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FIFA dünya sıralamasında Türkiye bir basamak yükseldi: İşte ilk 10'a giren ülkeler

FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Duyurulan sıralama sonrası A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri belli oldu. Son dünya şampiyonu Arjantin listede birinci, Fransa ise ikinci sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı ise 1465,7 puanla FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu. İşte FIFA dünya sıralaması ilk 10'a giren ülkeler.

13:35 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
FIFA sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu. FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması ne zaman açıklanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı

FIFA dünya sıralaması ilk 10'a giren ülkeler listesi

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Arjantin 1840,93 +1

2 Fransa 1838,45 +1

3 Brezilya 1834,21 -2

4 Belçika 1792,53 -

5 İngiltere 1792,43 -

6 Hollanda 1731,23 -

7 Hırvatistan 1730,02 -

8 İtalya 1713,66 -

9 Portekiz 1707,22 -

10 İspanya 1682,85 -

43 Türkiye 1465,7 +1



#FIFA
#FIFA DÜNYA SIRALAMASI
#Türkiye
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