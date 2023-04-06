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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig heyecanı 22. hafta maçları ile devam edecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - Giresunspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte Süper Lig 28. hafta maç saatleri, fikstür ve Süper Lig puan durumu.

13:27 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig 28. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig 28. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen, Beşiktaş - Giresunspor maçını Atilla Karaoğlan maçlarını yönetecek. Lider Galatasaray ise haftayı bay geçecek.

Süper Lig 28. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 Nisan Cuma kimin maçı var?

20.30 Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman) - Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) - Burak Şeker

9 Nisan Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül) - Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park) - Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi kimin maçı var?

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji) - Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat) - Abdulkadir Bitigen

NOT: Galatasaray haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.




#Süper Lig
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