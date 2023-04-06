Süper Lig 28. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen, Beşiktaş - Giresunspor maçını Atilla Karaoğlan maçlarını yönetecek. Lider Galatasaray ise haftayı bay geçecek.
Süper Lig 28. hafta maç programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
7 Nisan Cuma kimin maçı var?
20.30 Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman) - Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) - Burak Şeker
9 Nisan Pazar hangi maçlar var?
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül) - Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park) - Atilla Karaoğlan
10 Nisan Pazartesi kimin maçı var?
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji) - Zorbay Küçük
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat) - Abdulkadir Bitigen
NOT: Galatasaray haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.