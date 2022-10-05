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Son dakika: FIFA’dan Bursaspor'a transfer yasağı

Son dakika haberine göre, FIFA, Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov ve Luka Capan'ın sözleşmelerinde yapılan ihlaller sebebiyle Bursaspor’a 2 dönem transfer yasağı cezası verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFA’dan Bursaspora neden ceza verdi? Bursaspora kaç yıl transfer yasağı var?
FİFA'dan Bursaspor'a transfer yasağı

Bursaspor; Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov ve Luka Capan'ın sözleşmelerinde yapılan ihlaller sebebiyle FIFA'nın kulübe 2 dönem transfer yasağı cezası verdiğini açıkladı. Bursaspor, FIFA'nın verdiği cezayla ilgili CAS'a itirazda bulunulacağını da duyurdu.

FİFA'nın Bursaspor kararı nedir?

Yapılan açıklama şu şekilde: Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği , borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 Transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır.

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