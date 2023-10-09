Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında sürdürülen saldırılar İsrail'i şoke etti. Yaşanan olaylarda her iki taraftan çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. Hamas Hareketi'nin Aksa Tufanı adını verdiği saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarının yanı sıra, Batı Şeria'ya da baskınlarını artırdı. İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 800'ü geçti. İsrail ordusu tarafından bugüne kadar toplam 14 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

2023 yılı itibarıyla Filistin nüfusu tahminen 5.2 milyon ile 5.3 milyon arasında değişmektedir. Bu nüfus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi bölgelerini kapsar. Filistin halkı, çeşitli etnik ve dini gruplardan oluşur. Filistin, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dünyada önemli bir bölge olarak kabul edilir ve İsrail-Filistin çatışmaları gibi siyasi sorunlar da nüfus üzerinde etkili olabilmektedir. Filistin para birimi ise "Yeni İsrail Şekeli" (New Israeli Shekel - NIS)dir. Aynı zamanda "Yeni Şekel" olarak da anılır. Para birimi İsrail tarafından kontrol edilmekte ve Filistin Yönetimi'nin kullanımında da geçerlidir.