Fındık alım fiyatlarının fındık üreticileri için çok büyük bir önemi bulunuyor. 2023 yılının yeni sezon ürünü için hasat yavaş yavaş başladı. Karadeniz bölgesinde sahil kesimlerinde bazı üreticiler fındıklarını toplamaya başladılar.2023 il il güncel fındık fiyatları belli oldu mu?

2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri dikkate alınarak bir fiyat belirlenmeye çalışılıyor. Bu fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.

2023 İL İL FINDIK FİYATLARI

Fındık fiyatlarının ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda serbest piyasada en çok 61 TL fiyatı görüldü. Ancak bu fiyat eski sezon fındık için geçerli oluyor. Eski sezon fındık yeni sezona göre bir miktar değersiz olabiliyor. Bundan dolayı fındık alım fiyatı için 100 TL olarak açıklanması bekleniyor. Ordu ve Giresun’da meydana gelen sel felaketlerinin fındık ürününe zarar vermesinden dolayı rekoltede düşüş beklenirken bunun fiyatlara yansıması da bekleniyor.

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor.

2022 FINDIK FİYATLARI

2022 yılı fındık alım fiyatı Giresun kalite kabuklu fındık kilo başına 54 lira olarak açıklanmıştı.

FINDIK NE ZAMAN TOPLANIR?

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık üreticilerine erken hasat yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin bahçelerinde erken hasat yapması halinde randıman kaybı yaşanacağı belirtilerek Giresun’da fındık hasat tarihleri da açıklandı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Giresun’da 250 rakıma kadar olan sahil kesimde 12, 250-500 rakımda orta kesimde 17 ve 500 rakım üzerindeki yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos hasat tarihleridir. Hasat zamanı için dalda bulunan fındığın nem oranının yüzde 30’un altına düşmesi, fındık sert kabuğunun yüzde 75 oranında kızarması, danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi, ve iç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi gerekmektedir. Ayrıca sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin yüzde 75’inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlanması gerekir. Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının rengi donuk kalır. Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur. İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur. Fındıkta aflatoksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır” denildi.











