|
Özgün

TMO il il fındık fiyatları güncel listesi 2023

2023 yılı fındık fiyatı ne zaman belli olacak? sorusu merak ediliyor. Fındık alımı yapan devlet destekli firma Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatlar açıklandı. Güncel fındık alım fiyatlarının yayınlanması ile birlikte hem özel sektör hem de TMO bünyesine satışı gerçekleştirilen fındıklar için güncel fiyat listeleri de gündeme geldi. Ordu, Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce 2023 il il güncel fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

11:50 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Fındık fiyatları

Fındık fiyatları

Fındık alım fiyatlarının fındık üreticileri için çok büyük bir önemi bulunuyor. 2023 yılının yeni sezon ürünü için hasat yavaş yavaş başladı. Karadeniz bölgesinde sahil kesimlerinde bazı üreticiler fındıklarını toplamaya başladılar.2023 il il güncel fındık fiyatları belli oldu mu?

2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık fiyatının belirlenmesi için son çalışmalar yapılıyor. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri dikkate alınarak bir fiyat belirlenmeye çalışılıyor. Bu fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.

2023 İL İL FINDIK FİYATLARI

Fındık fiyatlarının ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda serbest piyasada en çok 61 TL fiyatı görüldü. Ancak bu fiyat eski sezon fındık için geçerli oluyor. Eski sezon fındık yeni sezona göre bir miktar değersiz olabiliyor. Bundan dolayı fındık alım fiyatı için 100 TL olarak açıklanması bekleniyor. Ordu ve Giresun’da meydana gelen sel felaketlerinin fındık ürününe zarar vermesinden dolayı rekoltede düşüş beklenirken bunun fiyatlara yansıması da bekleniyor.

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor.

2022 FINDIK FİYATLARI

2022 yılı fındık alım fiyatı Giresun kalite kabuklu fındık kilo başına 54 lira olarak açıklanmıştı.

FINDIK NE ZAMAN TOPLANIR?

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık üreticilerine erken hasat yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin bahçelerinde erken hasat yapması halinde randıman kaybı yaşanacağı belirtilerek Giresun’da fındık hasat tarihleri da açıklandı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Giresun’da 250 rakıma kadar olan sahil kesimde 12, 250-500 rakımda orta kesimde 17 ve 500 rakım üzerindeki yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos hasat tarihleridir. Hasat zamanı için dalda bulunan fındığın nem oranının yüzde 30’un altına düşmesi, fındık sert kabuğunun yüzde 75 oranında kızarması, danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi, ve iç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi gerekmektedir. Ayrıca sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin yüzde 75’inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlanması gerekir. Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının rengi donuk kalır. Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur. İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur. Fındıkta aflatoksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır” denildi.


Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 1 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 1 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Benzin fiyatlarına 2 lira, oto gazın litre fiyatına 24 kuruş zam gelmişti. Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,22 TL zam geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.



#fındık
#fındık fiyatları
#2023 fındık fiyatları
#tmo
#Toprak Mahsulleri Ofisi
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bebeklere anne sütü kaç yaşa kadar verilmeli?