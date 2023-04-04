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Finlandiya Türkiye’nin onayı ile resmen NATO üyesi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı. Böylelikle Finlandiya üyelik süreci tamamlayarak NATO’nun resmen 31'inci üyesi oldu. Peki NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye ne zaman NATO'ya üye oldu?

16:11 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
NATO üyesi ülkeler hangileri?

NATO üyesi ülkeler hangileri?

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

NATO nedir?

NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization." Türkçesi ise "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı." NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilat şu anda 30 üyeye sahip askeri bir teşkilat şeklinde.

NATO niçin kuruldu, ne işe yarar, görevi nedir?

Politik ve askeri vasıtalarla üye ülkelerin özgürlüǧünü ve güvenliǧini temin etmek. NATO üyesi olan bir devlete NATO üyesi olmayan bir devlet tarafından gerçekleşen herhangi bir saldırıda, diğer NATO üyeleri ortak bir şekilde kendi taraflarında bulunan üyeye ortak bir şekilde savunma yapmaktadır.

NATO üyesi ülkeler hangileri?

BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

DANİMARKA (1949)

FRANSA (1949)

HOLLANDA (1949)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

İSPANYA (1982)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

MACARİSTAN (1999)

POLONYA (1999)

BULGARİSTAN (2004)

ESTONYA (2004)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

ARNAVUTLUK (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

FİNLANDİYA (2023)



#NATO
#finlandiya
#NATO üyesi ülkeler
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