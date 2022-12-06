En kolay şekilde fırın nasıl temizlenir? Doğal malzemelerle fırın temizliği

Fırın temizliği nasıl yapılır? Fırın yağ ve kirden nasıl arındırılır? İşte, fırın temizliği esnasında uygulayabileceğiniz, evdeki malzemelerle hazırlanan yöntemler...

DOĞAL YÖNTEMLERLE FIRIN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Karbonatlı limonlu su

Bir kabın içerisine 1 paket karbonat, 1 adet limonun suyu ve normal suyu karıştırın. Bu karışımı, sprey şişesi yardımıyla fırının içine ve dışına püskürtün. 30 dakika beklettikten sonra, nemli bir bez yardımıyla fırının her tarafını temizleyin.

Amonyak

Bu yöntem, özellikle fırındaki yağ yanıklarını temizleme konusunda çok etkilidir. Bir kabın içerisine yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu karıştırın. Karışımı fırının tüm yüzeyine sürün. Bu sırada fırın teli ve termometreyi dışarı alın. Fırının kapağını kapatarak 1-2 saat bekleyin. Ardından ılık bir bezle tüm yüzeyi güzelce temizleyin.

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Sirkeli sabunlu su

Sirkeli su, özellikle fırın camı konusunda çok etkili bir malzemedir. Karıştırma kabının içerisine 1 çay bardağı sirke ve 1 çay bardağı su ekleyin. Ardından 1 çay bardağı sıvı sabun ilave edin. Karbonatı da ekleyerek malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız deterjan ile sünger yardımıyla fırının her yerini temizleyebilirsiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra, nemli bir bezle fırının her tarafını tekrar silin. Böylece fırınınız ilk günkü gibi olacaktır.

Limonlu su

Bu yöntem, özellikle fırında ağır koku bırakan bir yemeği pişirdikten sonra tercih edilir. Çünkü limonlu su hem fırının kokusunu azaltır, hem de fırına parlaklık verir. Orta boy bir kaseye ılık su ve limon suyu ekleyin. Bulaşık süngeri yardımıyla karışımı fırının camlı bölümünden başlayarak her tarafına uygulayın.

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Sabun ve portakal yağı

2 yemek kaşığı sabun, 1 tatlı kaşığı portakal yağı, 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Tüm malzemeleri, eriyene kadar karıştırın. Temizliğe geçmeden önce fırını 140 derecede çalıştırın ve 10 dakika sonra bekleyin. Fırın çalışmıyorken, bu karışımı fırının içine dağıtın. Bir süre bekleyin. Ardından nemli bezle her yeri silin. Bu yöntem sayesinde fırınınızdan portakal kokusu yükselecektir.

FIRIN CAMI NASIL TEMİZLENİR?

Fırının içi kadar camı da oldukça kirlenir. Camda oluşan yanık ve yağ lekelerinden kurtulmak için kabartma tozu ve su çözüm olacaktır. Kabartma tozu ve suyu macun kıvamına getirdikten sonra lekelerin üzerine uygulayın ve bekleyin. Lekeler yumuşadıktan sonra ıslak bir bez ile temizleyin. Daha sonra kurulayın.