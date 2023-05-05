FORMULA 1: 2023 Miami Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1’de sezonunun beşinci yarışı ABD’nin Miami şehrinde düzenlenecek. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Son olarak yapılan Azerbaycan Grand Prix’sini Red Bull’un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazanmıştı.
2023 MİAMİ GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
5 Mayıs Cuma
1. Antrenman: 21.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
2. Antrenman: 00.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
6 Mayıs Cumartesi
3. Antrenman: 19.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
Sıralama turları: 23.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
7 Mayıs Pazar
Yarış: 22.30 - F1 TV / S Sport / S Sport Plus (Türkçe)
2023 MİAMİ GRAND PRİX’DE HANGİ TAKIMLAR VE PİLOTLAR OLACAK?
1 - Max Verstappen (Hollanda): 93 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 87 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 60 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48 puan
5 - Carlos Sainz (İspanya): 34 puan
1 - Red Bull: 180 puan
2 - Aston Martin: 87 puan
3 - Mercedes: 76 puan
4 - Ferrari: 62 puan
5 - McLaren: 14 puan