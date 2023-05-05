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Formula 1’de sıra Miami Grand Prix’sinde

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de sezonun beşinci yarışı ABD’nin ev sahipliğinde yapılacak. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanmıştı. İlk kez geçtiğimiz yıl yapılan Miami Grand Prix’sinde Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Peki 2023 Miami Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi takımlar ve pilotlar olacak? İşte detaylar.

11:43 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
FORMULA 1: 2023 Miami Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1: 2023 Miami Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1’de sezonunun beşinci yarışı ABD’nin Miami şehrinde düzenlenecek. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Son olarak yapılan Azerbaycan Grand Prix’sini Red Bull’un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazanmıştı.

2023 MİAMİ GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 22.30’da başlayacak. Yarışlar
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

5 Mayıs Cuma

1. Antrenman: 21.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

2. Antrenman: 00.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

6 Mayıs Cumartesi

3. Antrenman: 19.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları: 23.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

7 Mayıs Pazar

Yarış: 22.30 - F1 TV / S Sport / S Sport Plus (Türkçe)

2023 MİAMİ GRAND PRİX’DE HANGİ TAKIMLAR VE PİLOTLAR OLACAK?

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 93 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 87 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 60 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 34 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 180 puan

2 - Aston Martin: 87 puan

3 - Mercedes: 76 puan

4 - Ferrari: 62 puan

5 - McLaren: 14 puan



#F1
#Formula 1
#Miami Grand Prix
#ABD
#Max Verstappen
#Sergio Perez
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