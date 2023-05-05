FORMULA 1: 2023 Miami Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1’de sezonunun beşinci yarışı ABD’nin Miami şehrinde düzenlenecek. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Son olarak yapılan Azerbaycan Grand Prix’sini Red Bull’un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazanmıştı.