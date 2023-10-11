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Fosfor bombası ciğerleri paramparça ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi. Kimyasal bir madde içeren fosfor bombası, dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmakta. Peki fosfor bombası ne yapar, etkileri neler?

10:01 . 11/10/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Fosfor bombasının etkileri nedir?

Fosfor bombasının etkileri nedir?

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in
Şeridi'nde bazı bölgelerde fosfor bombası kullandığını bildirdi. Ancak fosfor bombasının kullanımının yasak olduğu biliniyor. Peki fosfor bombası nedir, neden yasak? Fosfor bombasının zararları neler? İşte fosfor bombası yani beyaz bombaya ilişkin haberin detayları.

Fosfor bombası nedir?

Fosfor bombası, beyaz fosfor içeren ve askeri amaçlarla kullanılan bir bomba türüdür. Bu bombalar, genellikle düşman birliklerini, siperleri ve araçları hedef almak amacıyla kullanılır. Beyaz fosfor, yandığında yüksek sıcaklık üretir ve yoğun duman oluşturur. Bu özellikler, fosfor bombasını hem bir yakıcı silah hem de bir duman perdesi oluşturmak için etkili bir araç yapar.

Fosfor bombası neye yol açar?

Fosfor bombalarının kullanımı çeşitli yönlerden eleştirilmiştir çünkü beyaz fosfor insanlar üzerinde ağır yanıklara ve zehirlenmelere yol açabilir. Ayrıca, fosforun yandığında oluşturduğu duman da nefes almayı zorlaştırır ve görüşü engeller. Bu nedenle, fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuk ve savaş kanunları bağlamında tartışmalı bir konudur.

Fosfor bombalarının özellikleri ve etkileri nedeniyle, sivil alanlarda ve sivil halk üzerinde kullanımı ciddi insani sonuçlara yol açabilir. Bu sebeple, uluslararası topluluk zaman zaman bu tip silahların kullanımını sınırlayan veya yasaklayan anlaşmalar yapmıştır.

Fosfor bombasının etkileri nelerdir?

Fosfor bombalarının başlıca etkileri şunlar olabilir:

Yanıklar
: Beyaz fosfor hava ile temas ettiğinde, otomatik olarak 1300 ila 1500 derece Celsius sıcaklığında yanar, ve bu da ciddi yanıklara yol açar.

Yanan parçacıklar, cilde yapışır ve derin yanıklara neden olur.

Çevresel Etkiler
: Fosfor bombaları, doğrudan etkilediği alanın yanı sıra, geniş çevresel etkilere de sahiptir.

Yakılan alanlar, bitki örtüsü ve hayvanlar üzerinde de zararlı etkiler oluşturur.

Psikolojik Etkiler
: Fosfor bombalarının kullanımı, siviller üzerinde ciddi psikolojik etkilere de yol açar.

Görsel ve fiziksel etkiler, korku ve travma oluşturabilir.

Sivil Kayıplar
: Fosfor bombalarının kullanımı, sık sık sivil kayıplarla ilişkilendirilmiştir.

Bu tür silahların kullanımı, siviller ve altyapı üzerinde ciddi ve kalıcı zararlara neden olabilir.

Uzun Vadeli Sağlık Etkileri
: Fosforun deri ile teması, sistematik toksisiteye ve potansiyel olarak kemik ve organ hasarına yol açabilir.

Maruz kalma ve inhalasyon, kronik sağlık sorunlarına yol açabilir.



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