Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail, Gazze için tam abluka emrini verdi. Savunma Bakanı Yoav Galant, ''Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok'' dedi.

İşgalçi devlet İsrail, Gazze'de katliam yapıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybettiİsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.

Bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu

Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibariyle bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

İşgalci İsrail, Gazze’de birçok sivil yerleşim alanı hedef aldı. Şehir karanlığa gömüldü.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurduİsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğine dikkat çekildi.

İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı.

İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı.

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı evde aynı aileden 14 kişi yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu evin Filistinli Muhammed ve Ahmed el-Medhun kardeşlere ait olduğu aktarılan haberde, saldırıda Medhun Ailesinden 14 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde, evleri vurulan Medhun kardeşlerin anne ve babasının da 2021 yılında İsrail'in bölgeye düzenlediği hava saldırısında vefat ettiği bilgisine yer verildi.

Hamas’ın attığı roketler Aşkelon’a düştü

Aşkelon'dan gelen görüntülerde kentten dumanların yükseldiği görüldü. Hamas'ın attığı bazı roketlerin hava savunma sistemini geçip kente düştüğü düşünülüyor. Demir Kubbe'yi aşan füzelerden birinin bir binaya isabet ettiği, insanların panik içinde bölgeden kaçtığı görüldü.

Lübnan'dan İsrail'e 15 roket atıldı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan’dan İsrail’e roket ve top atışları da aralıklarla sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 saat önce Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığı duyurularak, 4 roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, diğer roketlerin ise boş arazilere düştüğü belirterek, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Cibaliye mülteci kampını vurdu

Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail ordusu, Gazze'deki Cibaliye mülteci kampını bombaladı. Kamptaki onlarca Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda insanın da yaralandığı belirtildi.

Filistin İslami Cihat Hareketi saldırıyı üstlendi

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi.

"Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Filistin'e yönelik sızma girişiminin" üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten hareket, yaşanan çatışmada 7 İsrail askerinin yaralandığını iddia etti.

Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek

İsrail Başbakanı Netanyahu "İsrail'in Hamas'a yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 159 konut tamamen yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

İsrail-Lübnan sınırında çatışma!

Roketler ve toplar ateşlendiİsrail ordusu Lübnan tarafından İsrail topraklarına roketli ve silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ilerleyen saatlerde İsrail Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Abbas görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Filistin için dua edildi

İstanbul, Sakarya, Batman, Diyarbakır, Konya ve Rize’de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Camilerde Filistin için dua edildi. Müslüman ülkelerde de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen gösterilerde toplanan kalabalık Filistin halkı ile dayanışma ve Fas-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin durdurulması çağrısı yaptı. Lübnan ise İsrail'e roketli saldırı düzenledi.



