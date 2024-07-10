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Dünya

12 saat içinde harabeye çevirdi: Siyonist İsrail ordusu Tulkerim'den çekilirken geride büyük yıkım bıraktı

12:35 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
<p>Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin buldozerler eşliğinde Tulkerim kenti, Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında ana caddeleri, su ve kanalizasyon şebekelerini tahrip ettiğini, elektrik direklerini söktüğünü söyledi.</p>
Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin buldozerler eşliğinde Tulkerim kenti, Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında ana caddeleri, su ve kanalizasyon şebekelerini tahrip ettiğini, elektrik direklerini söktüğünü söyledi.

İsrail ordusu, 12 saat süren baskın ve saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden çekilirken geride büyük bir yıkım bıraktı.

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İsrail ordusuna ait askeri iş makinalarının, Tulkerim'in ana caddelerinde 3 metreden daha derin hendekler kazdığını gözlemledi.

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Büyük kin

Nur Şems Mülteci Kampı sakinlerinden Ala Şamil, İsrail'in 12 saat boyunca kampta "kelimelerle tarif edilemeyecek büyüklükte bir yıkım yaptığını, geride sağlam hiçbir şey bırakmadığını" söyledi.

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Şamil, "Nur Şems Mülteci Kampı'nda kazılmamış bir cadde, yıkılmamış bir ev yada dükkan kalmadı. Bu çok büyük bir nefrete işaret ediyor" dedi.

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Kamptaki El-Menşiye Mahallesi'nde bulunan evi ağır hasar gören Filistinli kadın Umm Sadık da, "Buldozer eve girdiğinde şoka uğradık. Buldozer evin girişini ve balkonu yıktı" diye konuştu.

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Umm Sadık, İsrail güçlerinin kampın caddelerini kazarak moloz yığınına çevirdiğini ve yürünemez hale getirdiğini ifade etti.

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Evi kısmen yıkılan Gazi Ebu Libde ise İsrail buldozerlerinin hiçbir uyarıda bulunmadan yoğun silah sesleri altında evin bazı kısımlarını yıkmaya başladığını, ardından komşuların evlerine yöneldiğini söyledi.

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Ebu Libde, kampın yaşanmaz hale geldiğini ve bu baskının, yıkım açısından en şiddetli baskın olduğunu dile getirdi.

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İsrail ordusu bu sabah Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz kullanarak Tulkerim şehrine ve şehirdeki Tulkerim Mülteci Kampı ile Nur Şems Mülteci Kampı'na çeşitli yönlerden baskın düzenleyerek keskin nişancılarını bazı binaların çatılarına konuşlandırmıştı.

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Keşif uçakları alçak irtifadan şehrin semalarında uçarken, kamp içinde yoğun silah sesleri arasında patlama sesleri duyulmuştu.

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Sosyal medya platformlarında İsrail buldozerlerinin yol açtığı büyük yıkımı gösteren videolar yayımlanırken, aktivistler de İsrail ordusuna ait askeri buldozerin patladığı anı gösteren bir video yayımladı.

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#Gazze
#İsrail
#Filistin
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