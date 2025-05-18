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ABD kıyameti yaşıyor: Çok sayıda ölü var, görüntüler tüyler ürpertici

ABD kıyameti yaşıyor: Çok sayıda ölü var, görüntüler tüyler ürpertici

12:2618/05/2025, Pazar
DHA
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ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin de risk altında olduğunu bildirirken yetkililer zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapıyor.

ABD'de etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.


Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.


Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü bildirdi.



Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.


Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin risk altında olduğunu bildirdi.


ABD'de olumsuz hava koşulları, Kentucky ve Missouri'de etkisini gösteriyor.


Yetkililer zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapıyor.

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