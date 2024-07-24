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Dünya

ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor: 25 bin kişi için tahliye emri verildi

16:55 - 24/07/2024 Wednesday
IHA
<p>ABD'nin batısı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Oregon eyaletinde 24, California eyaletinde ise 12 büyük orman yangınıyla mücadele devam ediyor.</p>
ABD'nin batısı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Oregon eyaletinde 24, California eyaletinde ise 12 büyük orman yangınıyla mücadele devam ediyor.

ABD'nin Oregon eyaletinde 24, California eyaletinde 12 büyük orman yangınına müdahale sürüyor. Kanada'nın Alberta eyaletinde ise yaklaşık 25 bin kişi için tahliye emri verildi.

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Oregon'da 17 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve eyaletin en büyük yangını olan Durkee yangını nedeniyle Baker ile Malheur County'de şu ana kadar yaklaşık 240 bin dönümlük alan kül oldu. 

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Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla federal fonların kullanılmasına karar verildi.

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Alevlerin yerleşim yerleri için risk oluşturduğu belirtilirken, Interstate-84 otoyolunun bazı bölümleri trafiğe kapandı.

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Hawarden yangınında 7 ev hasar gördü, 2 kişi yaralandı

Alevlerle mücadelenin sürdüğü California eyaletinin en büyük yangını Lake yangınında şu ana kadar 38 bin 664 dönümlük alan küle döndü. 

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Pazar günü havai fişekler nedeniyle başlayan Hawarden yangını ise 527 dönümlük alanı küle çevirdi, Riverside'da bin 500'den fazla kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

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Hızla yayılan yangında 2 kişi yaralanırken, en az 7 evde hasar meydana geldi.

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Yangının şu ana kadar yüzde 40'ı kontrol altına alınabildi.

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Kanada'da yaklaşık 25 bin kişiye tahliye emri

Komşu Kanada'da da alevlerle mücadele sürüyor. Kanada'nın ABD sınırındaki Alberta eyaletinde Jasper Milli Parkı'nda çıkan orman yangını nedeniyle park ve yakınlardaki yerleşim yerlerinde bulunan yaklaşık 25 bin kişi için tahliye emri verildi. 

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Milli parkta 6 Ağustos'a kadar olan tüm rezervasyonlar iptal edildi. 

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Alberta Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre tahliye emrinin parkı ziyaret eden ve parkta kalan 15 bin kişi ile mevsimlik işçiler de dahil olmak üzere Jasper kasabasındaki yaklaşık 10 bin kişiyi etkiliyor. 

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Alberta eyalet hükümetine göre eyalet genelinde 170'ten fazla orman yangını devam ediyor.

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#ABD
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#Yangın
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