ABD ve Filipinler Hava Kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

Filipinler'in Angeles kentinde düzenlenen ve Hint-Pasifik bölgesindeki hava ve kara operasyonlarını iyileştirmeyi ve Japonya, Malezya ve Avustralya gibi uluslararası ve güvenlik ortaklarıyla iş birliğini artırmayı da amaçlayan ikili tatbikat, 12 Amerikan F-16 savaş uçağı ve 9 Filipin savaş uçağı ile 927 askeri personelin katılımı ile gerçekleştirildi.