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ABD ve Filipinler Hava Kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

ABD ve Filipinler Hava Kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

10:487/04/2025, Pazartesi
AA
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Güney Çin Denizi'ndeki gerilimler sürerken, ABD Pasifik Hava Kuvvetleri ile Filipinler Hava Kuvvetleri, Hint-Pasifik bölgesindeki hava ve kara görevlerinde iş birliğini artırmak amacıyla ortak bir savaş uçağı tatbikatı gerçekleştirdi.

Filipinler'in Angeles kentinde düzenlenen ve Hint-Pasifik bölgesindeki hava ve kara operasyonlarını iyileştirmeyi ve Japonya, Malezya ve Avustralya gibi uluslararası ve güvenlik ortaklarıyla iş birliğini artırmayı da amaçlayan ikili tatbikat, 12 Amerikan F-16 savaş uçağı ve 9 Filipin savaş uçağı ile 927 askeri personelin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tatbikatta Filipinler Hava Kuvvetlerine ait Blackhawk helikopter de yer aldı.

#ABD
#Filipinler Hava Kuvvetleri
#Güney Çin Denizi

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