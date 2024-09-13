ABD'de ele geçirilen 18 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi için New York'ta tören yapıldı: Eser kaçakçılığı yapanlara asla kaçış yok

Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerine iade sürecindeki yardımlarından dolayı teşekkür eden Hazal, "Bu tarihi eserlerin Türkiye'ye teslim edilmesi için çok özveriyle çalışmış, çok motive olmuşsunuz. Çok etkilendim, bunun için sizi selamlıyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.





Manhattan Bölge Savcılığı Eski Eserler Kaçakçılığı Birimi Şefi Matthew Bogdanos ise tarihi eserlerin ortak bir kültürel mirası temsil ettiğini, bununla birlikte "çıkarıldıkları yere ait olduklarını ve oraya iade edilmeleri gerektiğini" ifade etti.