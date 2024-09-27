logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de Helene kabusu: Hayat resmen durdu, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, ölü ve yaralılar var

ABD'de Helene kabusu: Hayat resmen durdu, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, ölü ve yaralılar var

21:0927/09/2024, Cuma
AA
Sonraki haber

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası, 10 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı.


Bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açan 4 kategorisindeki kasırga nedeniyle Florida'da şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Florida Pasco Şerif Ofisi, Tampa şehrinin hemen kuzeyindeki Pasco ilçesinde yükselen sel sularından dolayı gece boyunca yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığını bildirdi.


Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı basın açıklamasında, eyalet sakinlerini kasırgadan korunmaları yönünde uyararak, "Floridalılar sabah uyandığında muhtemelen daha çok can kaybı ve kaçınılmaz yıkımlar ve mülk kayıplarıyla karşı karşıya olacak." ifadesini kullandı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi oldu.


Florida'nın üst düzey acil durum yönetimi yetkilisi, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Helene Kasırgası'nın karaya ulaşmasından sonraki ilk 24 saatte yaklaşık 1500 acil durum görevlisinin arama ve kurtarma çalışmalarına odaklandığını belirtti.

Güney eyaletlerde 4 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı


Yetkililer, kuzeye doğru hareket eden şiddetli fırtına ve yağışların Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee ve Virginia'da potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sel felaketlerine neden olabileceği uyarısında bulundu.


Helene Kasırgası'ndan kaynaklanan şiddetli seller nedeniyle North Carolina'nın batısındaki Asheville kenti bölgesinde bazı sakinler için zorunlu tahliyeler başlatıldı.


Öte yandan, çoğu North Carolina'daki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı ve Florida'daki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda kasırga nedeniyle 800'den fazla uçuş iptal edildi.


Helene Kasırgası'nın kategorisi, kasırga karasal alana girdikten sonra gücünü kaybetmeye başladı ve Atlanta'nın yaklaşık 100 mil güneydoğusunda tropikal fırtına kategorisine düşürüldü.



Kasırga nedeniyle dün Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde "acil durum" ilan edilmişti.



Biden, vatandaşları fırtınaya karşı önlem almaya çağırdı


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu sabah Başkan Joe Biden'ın Helene'nin ilk etkilerine ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.


Biden, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Helene'den etkilenenleri ve vatandaşları "kendilerini ve ailelerini güvende tutmak için her türlü önlemi almaya" çağırırken, federal hükümetin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.


#ABD
#Helene Kasırgası
#Ölüm
#Kasırga

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2.79–2.89 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Konut kredisi faiz oranları düştü mü, ne zaman düşecek?