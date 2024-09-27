ABD'de Helene kabusu: Hayat resmen durdu, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, ölü ve yaralılar var

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi oldu.





Florida'nın üst düzey acil durum yönetimi yetkilisi, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Helene Kasırgası'nın karaya ulaşmasından sonraki ilk 24 saatte yaklaşık 1500 acil durum görevlisinin arama ve kurtarma çalışmalarına odaklandığını belirtti.