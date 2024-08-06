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Dünya

ABD'deki Bangladeşliler Hasina'nın gidişini Times Meydanı'nda kutladı

07:17 - 6/08/2024 Salı
AA
<p>Başbakan Şeyh Hasina Vecid, Bangladeş'te yaşanan olayların ardından Cemaat-i İslami Partisi'nin ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı.</p>
Başbakan Şeyh Hasina Vecid, Bangladeş'te yaşanan olayların ardından Cemaat-i İslami Partisi'nin ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı.

ABD'deki Bangladeşliler, ana vatanlarında 1 Temmuz'da başlayan protestoların ülke genelinde büyük bir halk hareketine dönüşmesiyle başlayan baskılara daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'a kaçmasını New York'ta Times Meydanı'nda kutladı.

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#ABD
#Bangladeş
#Gösteri
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