ABD'deki Bangladeşliler Hasina'nın gidişini Times Meydanı'nda kutladı

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, Bangladeş'te yaşanan olayların ardından Cemaat-i İslami Partisi'nin ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı.
ABD'deki Bangladeşliler, ana vatanlarında 1 Temmuz'da başlayan protestoların ülke genelinde büyük bir halk hareketine dönüşmesiyle başlayan baskılara daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'a kaçmasını New York'ta Times Meydanı'nda kutladı.
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21 dakika önce