ABD'den soykırıma yeni destek: İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satacak

4 bin 700 bomba vermeye hazırlanıyor

Habere göre Trump yönetimi, soykırımcı İsrail'e değeri 700 milyon doları bulan 4 bin 700 adet 500 kilogramlık bomba ile değeri 300 milyon doları bulan zırhlı buldozer satışına onay vermesi için Kongredeki ilk komite liderlerine çağrı yaptı.