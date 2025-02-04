ABD'den soykırıma yeni destek: İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satacak

Washington, işgalci İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satışına hazırlanıyor. Trump yönetimi, teklifi kabul etmeleri için Kongre'ye bildirimde bulundu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi, İsrail'e yeni silah satışına hazırlanıyor.
4 bin 700 bomba vermeye hazırlanıyor
Habere göre Trump yönetimi, soykırımcı İsrail'e değeri 700 milyon doları bulan 4 bin 700 adet 500 kilogramlık bomba ile değeri 300 milyon doları bulan zırhlı buldozer satışına onay vermesi için Kongredeki ilk komite liderlerine çağrı yaptı.
Washington ziyaretinde kararlaştırıldı
1 milyar dolarlık yeni silah satışının, Gazze Kasabı Netanyahu'nun Trump ile görüşeceği Washington ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti.
Katil şimdi de 8 milyar doların peşinde
Öte yandan Netanyahu'nun görüşmede, yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni silah satışının onaylanması konusunda Trump'ın desteğini isteyeceği iddiası da ABD medyasına yansıdı.
Biden onay verememişti
Daha önce Joe Biden yönetimin son günlerinde gündeme gelen İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışına bazı Demokrat isimler yeşil ışık yakmamış ve süreç ilerlemeden başkanlık koltuğuna Trump oturmuştu.
İlk işi bu oldu
Trump, görevinin ilk günlerinde, Biden yönetimi döneminde sevkiyatı askıya alınan 1 tonluk bombaların İsrail'e gönderilmesinin önündeki engelleri kaldırmıştı.