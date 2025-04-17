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Açlıktan ölüyorlar: Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 11 aylık bebek hayatını kaybetti

Açlıktan ölüyorlar: Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 11 aylık bebek hayatını kaybetti

21:4617/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
AA
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Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın 47'nci gününde, ağır beslenme yetersizliği ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden 11 aylık Udai Ahmed, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde annesi ve büyükannesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan bebek, bölgedeki insani krizin sembollerinden biri haline geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik seviyeye ulaştığını, abluka nedeniyle bebek maması dahil temel sağlık ürünlerinin girişine izin verilmediğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın 47'nci gününde, ağır beslenme yetersizliği ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden 11 aylık Udai Ahmed, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde annesi ve büyükannesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan bebek, bölgedeki insani krizin sembollerinden biri haline geldi. 

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik seviyeye ulaştığını, abluka nedeniyle bebek maması dahil temel sağlık ürünlerinin girişine izin verilmediğini açıkladı.

#Gazze
#Nusayrat Mülteci Kampı
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