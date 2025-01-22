Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Halep'e bağlı Münbiç ilçesinin çevresinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik harekatlar düzenlemeye devam ediyor. Ahmed Şara ülkede terör örgütlerine izin verilmeyeceğini belirtmiş olası operasyonların sinyalini vermişti.
Suriye Halep'teki Münbiç bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile PKK/YPG'li teröristler arasında çatışmalar devam ediyor.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, 9 Aralık 2024'te Münbiç SMO güçleri tarafından teröristlerden temizlenmişti.
Ancak, bölgenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde, PKK/YPG'li teröristlerle süren çatışmalar şiddetini koruyor.
Bölgeden alınan son görüntüler, Suriye Milli Ordusu'nun teröristlerin saldırılarına karşı verdiği direnişi gözler önüne seriyor.
Çatışmaların merkezinde Tişrin Barajı civarındaki stratejik noktalarda yaşanan sıcak gelişmeler öne çıkıyor.
SMO güçleri, bu bölgelerdeki teröristleri temizlemeye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Tartışmalı bölgenin alınması sonrasında, bölgedeki son durumu yansıtan görüntüler de paylaşıldı.
Görüntülerde SMO askerlerinin teröristlere karşı mücadelesi görülüyor.
Ahmed Şara yönetimi Suriye’deki terör varlığını bitirmeye yönelik geçtiğimiz günlerde yeni bir adım atmıştı.
Lider Ahmet Şara'nın talimatıyla Suriye'de geniş çaplı bir askeri operasyon başlatıldı. İlk etapta, Süleyman Şah Tümeni'nin ve yerel aşiretlerin desteğiyle, Tışrin Barajı çevresindeki stratejik köylerin kontrolü ele geçirildi.
Aşiret güçleri, Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Graniç kasabasını başarıyla ele geçirdiklerini duyururken, Tışrin Barajı bölgesindeki kritik noktalar da PKK/YPG güçlerinden temizlendi.
Operasyonda, HTŞ'ye ait tanklar bölgeye sevk edilmeye başlandı.
Terör örgütü ise, iyice daralan pozisyonlarından dolayı ABD'den destek talep ederek süre kazanmaya çalışıyor.