Alarm verildi, koca ülkeyi vuracak: Alfred Siklonu 4 milyon kişiyi etkileyecek

Avustralya’yı Tropical Alfred Siklonu 8 Mart’ta vuracak. 4 milyondan fazla kişinin etkileneceği hava olayı nedeniyle Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerinde okullar tatil edildi.
Avustralya'nın doğusuna yaklaşan Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle bölgedeki okulların tatil edildiği açıklandı.
Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması nedeniyle bölgedeki okullar tatil edildi.
Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Matt Collopy, tropikal siklonun 8 Mart günü erken saatlerde Queensland kıyılarını Sunshine Coast bölgesi ile güneydeki Gold Coast kenti arasındaki noktadan vuracağını tahmin ettiklerini duyurdu.
Yetkililer, siklonun izleyeceği öngörülen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığının altını çizdi.
Siklondan etkilenmesi beklenen bölgedeki toplu taşıma hizmetlerinin durdurulduğu, tehlike geçene kadar hastanelerin acil ameliyatlar dışında faaliyet göstermeyeceği bildirildi.
Alfred Siklonu nedir?
Güney Doğu Queensland ve Yeni Güney Galler Kuzey Sahili için önemli bir tehdit oluşturan şu anda aktif bir tropikal siklondur . 2024-25 Avustralya bölgesi siklon sezonunun yedinci adlandırılmış fırtınası ve altıncı şiddetli tropikal siklonu olan Alfred, 20 Şubat'ta Mercan Denizi'ndeki tropikal bir alçaktan kaynaklandı .
Yakın Avustralya tarihinin en önemli hava olaylarından biri olması beklenen Kasırga Alfred, tropikal kasırgaların doğrudan etkilerinin nadiren görüldüğü bir bölge olan Güney Doğu Queensland'da gözlemlere, uyarılara ve tahliyelere yol açtı. Şu anda Double Island Point ile Grafton arasında bir kasırga uyarısı yürürlükte olup Alfred'in 8 Mart'ta Sunshine Coast ile Gold Coast arasındaki bölgeye Kategori 2 kasırgası olarak ulaşması bekleniyor.