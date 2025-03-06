Alarm verildi, koca ülkeyi vuracak: Alfred Siklonu 4 milyon kişiyi etkileyecek

Yakın Avustralya tarihinin en önemli hava olaylarından biri olması beklenen Kasırga Alfred, tropikal kasırgaların doğrudan etkilerinin nadiren görüldüğü bir bölge olan Güney Doğu Queensland'da gözlemlere, uyarılara ve tahliyelere yol açtı. Şu anda Double Island Point ile Grafton arasında bir kasırga uyarısı yürürlükte olup Alfred'in 8 Mart'ta Sunshine Coast ile Gold Coast arasındaki bölgeye Kategori 2 kasırgası olarak ulaşması bekleniyor.