Albayrak Grubu heyeti ve Gine Savunma Bakanı, Erdoğan Camii’nde Gine ve Türkiye iş birliği için dua etti

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Albayrak İnşaat Genel Müdürü Dr. Yunus Yılmaz, Gine'nin başkenti Konakri'de yer alan Almamy Samory Touré Meydanı’ndaki Recep Tayyip Erdoğan Camii’nde cuma namazını kıldı. Heyete, Gine Ulusal Savunma Bakanı Aboubacar Sidiki Camara da eşlik etti. Bu anlamlı buluşmada, Alport Conakry Genel Müdür Yardımcısı Ousmane Savané ile Temsilcilik ve Protokol Direktörü Ecevit Ercan da hazır bulundu. Bakan Camara, Albayrak Grubu heyetiyle birlikte namaz kılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasında gelişen kardeşlik ve karşılıklı saygının altını çizdi. Ortak kılınan bu cuma namazında, Gine halkının refahı ve Türkiye-Gine ilişkilerinin güçlenmesi için dualar edildi.

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