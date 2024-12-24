Arjantin Filistin sloganlarıyla inledi

Güney Amerika'da yer alan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Soykırımcı İsrail'in saldırılarının protesto edildiği yürüyüşte, Rim ve dedesi için de pankartlar taşındı.
Başkent Buenos Aires'te toplanan çok sayıda vicdan sahibi, Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle İsrail Büyükelçiliğine doğru yürüdü.
Arjantinliler, "Soykırımsız bir Noel" sloganıyla yürürken, işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren sloganlar da attı.
Yürüyüşte, katil İsrail'in saldırılarında şehit olan Rim ve dedesi için de pankart taşındı.