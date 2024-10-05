Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri: İtalya'da soykırıma karşı çıkanlara polisten coplu ve biber gazlı müdahale

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına Avrupa'dan tepkiler yükseldi. İspanya, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, Avusturya ve İtalya'da binlerce kişi sokaklara inerek Filistin'e ve Lübnan'a destek gösterileri düzenledi. Siyonist katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen protesto yürüyüşünde göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Israil'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yürüyüşte ise arbede yaşandı. İtalyan polisi ellerinde Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericilere cop ve biber gazıyla müdahale etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da da İsrail'in barbarlığına tepki için yapılan yürüyüşte bazı göstericiler gözaltına alındı.

1 /26 Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor.

2 /26 İşgalci İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

3 /26 Soykırım saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ün birinci yıl dönümünde Avrupa'da binlerce kişi sokaklara inerek terör devleti İsrail'e tepki gösterip Filistin'e destek verdi.

4 /26 İspanya'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve sol görüşlü siyasi partilerin çağrılarıyla, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı dolayısıyla üç gün sürecek ülke genelindeki gösteriler başladı. İspanya'nın başkenti Madrid de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

5 /26 Protestoya katılan göstericiler, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak Israil'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

6 /26 İspanya'nın Bilbao kentinde de İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.

7 /26 Kentin sokaklarında Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan binlerce gösterici İsrail'in saldırılarını kınayıp, Gazze ve Lübnan'a desteklerini gösterdi.

8 /26 Almanya'nın Düsseldorf kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

9 /26 Yürüyüşe katılan göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Israil'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

10 /26 Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

11 /26 Yürüyüşe katılan göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Israil'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

12 /26 Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi.

13 /26 Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

14 /26 İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

15 /26 İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenlendi.

16 /26 Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin ile Lübnan bayrakları ve ateşkes çağrısı yapan pankartlarla, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Protestoda bazı göstericiler gözaltına alındı.

17 /26 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla İtalya'nın başkenti Roma'da yürüyüş düzenlendi.

18 /26 Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericilere polis müdahale etti.

19 /26 Meydandan çıkmak isteyen göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi ve şiddetli bir arbede yaşandı.

20 /26 Arbede sırasında bazı göstericilerin şişeler atması üzerine güvenlik güçleri de biber gazı ve tazyikli su sıktı.

21 /26 Arbede çatışmaya dönüştükten sonra güvenlik güçleri, biber gazına ek olarak coplu müdahalede bulunarak meydandaki göstericileri dağıttı.

22 /26 Sıkılan biber gazından meydanda sıkışan çok sayıda kişinin etkilendiği görüldü.

23 /26 İtalyan basınında yer alan ilk bilgilere göre, olaylarda en az 3 gösterici, 26'sı polis, 4'ü mali polis olmak üzere 30 güvenlik görevlisi yaralandı. Göstericilerin başlarından yaralanmış olabileceği belirtildi.

24 /26 ANSA haber ajansı, olaylarda en az 4 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

25 /26 Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yüzlerce kişi İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin ve Lübnan'a destek vermek ve İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik başlattığı soykırım savaşını protesto etmek için ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı.