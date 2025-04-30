Bacaklarını kaybeden Gazzeliler abluka nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor

"Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi"





İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yıkıcı saldırıları, şu ana kadar 52 binden fazla can alırken ampute sayısında da önemli bir artışa neden oldu.





Gazze Belediyesi Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nin Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusu Hüsnü Mahna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırıları sonucu şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi." dedi.





Uzuv kayıplarının bu denli fazla olmasında İsrail güçlerince patlayıcıların yaygın şekilde kullanımı ve sivillerin doğrudan hedef alınmasının büyük rol oynadığına dikkati çeken Mahna, "Merkezimizde İsrail saldırılarının başından bu yana yaklaşık 600 ampute hasta kabul edildi. Bu kişiler uzmanlar ve teknik ekipler tarafından düzenli şekilde takip ediliyor." diye konuştu.







