Bakan Fidan Güler ve Bayraktar Nijer'de: Hakan Fidan'dan önemli mesajlar

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDEKİ TECRÜBESİNİ DOSTLARIYLA PAYLAŞMA POLİTİKASI İZLİYOR'





Nijer ziyaretinde muhataplarıyla birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını ifaden eden Fidan şöyle konuştu:





"Terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştük. Heyet olarak Sayın Başbakan ile bir araya geldik. Akabinde bakanlarımız ve kurum başkanlarımız muhataplarıyla ikili görüşmeler yaptılar. Eş zamanlı olarak üç çalışma ruh halinde dış politika, güvenlik, savunma, enerji ve madencilik, ekonomi ve ticaret başlıklarını ayrıntılı şekilde ele aldık. Daha sonra Nijer Devlet Başkanı Tiani tarafından kabul edildik.





Toplantı sonuçlarını değerlendirdik ve bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldık. Terörle mücadele son derece hassas olduğumuz bir alan. Türkiye bildiğiniz gibi terörden muzdarip bir ülke olarak edindiği kapasite ve tecrübeyi dost ülkelerle paylaşma politikası izlemekte. Radikal terörle mücadele Afrikalı kardeşlerimizin büyük bir sorunu. Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapabilecek hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımıza ayrıca tartıştık.

Eğitim ve sağlık alanında dostluk hastanesi, Maarif Okulları, öğrenci bursları gibi faaliyetleri nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi değerlendirdik.

Ekonomi ve finans konularında iş birliğinin ilerletilmesi konusunda görüştük. Türk yatırımcılarının artması, müteahhitlik hizmetleri, ticaretin zeminin güçlendirilmesi gibi muhtelif konuları ele aldık. Enerji ve madencilik alanında da verimli görüşmelerimiz oldu. İş birliğimizi geliştirmeyi ve yatırımları arttırmayı kararlaştırdık. Alınan kararları sistemli bir şekilde takip edeceğiz. Takvime bağlanan konuları ilgili bakanlık ve kurumlarımızla eş güdüm içinde hayata geçireceğiz. Ziyaretimizin her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum."







