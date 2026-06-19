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Batı Şeria'da İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri protesto edildi

Batı Şeria'da İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri protesto edildi

16:1819/06/2026, Cuma
AA
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Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

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