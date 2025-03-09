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Beşli Güvenlik Zirvesi Amman'da başladı: Orta Doğu'daki gelişmeler masaya yatırılıyor

Beşli Güvenlik Zirvesi Amman'da başladı: Orta Doğu'daki gelişmeler masaya yatırılıyor

15:579/03/2025, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıya katıldı.

Fidan, Güler ve Kalın, söz konusu 4 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere Amman'a geldi.

Söz konusu ülkelerden üst düzey heyetlerin katılımıyla düzenlenen toplantı başlarken, akşam saatlerinde Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanlarının ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik tehditleri karşısında bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük önem veriyor.

Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, güvenlik, terör ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü mevkidaşlarıyla Ankara'da, 14 Mart 2024'te de Iraklı yetkililerle Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti.

Söz konusu toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.

#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
#İbrahim Kalın

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