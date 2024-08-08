Bölgede gerilim artıyor: Tayvan ağır silah tatbikatı düzenledi

Tayvan'ın batısındaki Taichung kentinin sahil kısmında Tayvan Ordusu, ABD ile Çin'in Tayvan konusunda artan gerilimin yaşandığı günlerde ağır silah tatbikatı düzenledi. Hazırlık aşaması ve silahların işlevselliğini sağlamayı amaçlayan eğitimde, askerler canlı mühimmatlı topçular, M109 Amerikan kundağı motorlu obüsleri, ve çok sayıda teçhizatı alana konuşlandırdı.

1 / 20 Tayvan'ın batısındaki Taichung kentinin sahil kısmında Tayvan Ordusu, ABD ile Çin'in Tayvan konusunda artan gerilimin yaşandığı günlerde ağır silah tatbikatı düzenledi.



2 / 20 Hazırlık aşaması ve silahların işlevselliğini sağlamayı amaçlayan eğitimde, askerler canlı mühimmatlı topçular, M110 Amerikan kundağı motorlu obüsleri, ve çok sayıda teçhizatı alana konuşlandırdı.

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