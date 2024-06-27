Bolivya'da halk darbe girişimine karşı sokaklarda: Devlet Başkanı Arce 'Meydanlara çıkın' demişti

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin, halka yaptığı 'meydanlara çıkın' çağrısının ardından sokağa çıkan halk, askerlere tepki gösterdi.
Bolivya'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye etmesi ve bölgeyi kordon altına alması tepkilere neden oldu.
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Askerler ve Arce destekçileri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.
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Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi.
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41 dakika önce