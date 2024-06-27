Bolivya'da halk darbe girişimine karşı sokaklarda: Devlet Başkanı Arce 'Meydanlara çıkın' demişti

Bolivya'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye etmesi ve bölgeyi kordon altına alması tepkilere neden oldu.

1 / 21 Askerler ve Arce destekçileri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

2 / 21 Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi.

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