Chicago'da Filistin ve İran'a destek gösterisi düzenlendi

ABD'nin Chicago kentinde, Filistin ve İran'a destek amacıyla gösteri düzenlendi. Bir araya gelen göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
#chicago
#filistin
#iran
ABD'nin Chicago kentinde, Filistin ve İran'a destek amacıyla gösteri düzenlendi. Bir araya gelen göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.