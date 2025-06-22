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Chicago'da Filistin ve İran'a destek gösterisi düzenlendi

Chicago'da Filistin ve İran'a destek gösterisi düzenlendi

07:4822/06/2025, Pazar
AA
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ABD'nin Chicago kentinde, Filistin ve İran'a destek amacıyla gösteri düzenlendi. Bir araya gelen göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu.

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