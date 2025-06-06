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'Devrimin beşiği' Dera'ya giden Şara'ya halktan yoğun ilgi

'Devrimin beşiği' Dera'ya giden Şara'ya halktan yoğun ilgi

23:046/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
IHA
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 'devrimin beşiği' olarak bilinen Dera'ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette halk tarafından coşkuyla karşılandı. Şara'ya Suriye Başmüftüsü Üsame er-Rifai de eşlik etti.

Şara, aralık ayında Esed rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez Dera şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Şara, Hz. Ömer Camii'ni ziyaret etti.

Şara, camide Suriyeliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Esed rejiminden sonra ilk kez Kurban Bayramı'nı özgürce geçiren Suriyeliler, Şara'ya yoğun ilgi gösterdi.

Şara ziyareti kapsamında yerel yetkililerle de bir araya geldi.

Dera, 18 Mart 2011'de Beşar Esed yönetimine karşı ilk halk protestolarının başladığı yer olması nedeniyle "devrimin beşiği" olarak biliniyor.

Şara'ya Suriye Başmüftüsü Üsame er-Rifai de eşlik etti.

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