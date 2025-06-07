Doritos, Skittles ve M&M’s’te büyük kriz: 'İnsan tüketimi için önerilmez' etiketi zorunlu olacak

ABD'nin Texas eyaletinde gündeme gelen yeni bir yasa tasarısı, atıştırmalık dünyasında büyük tartışma başlattı. M&M’s, Skittles, Doritos ve benzeri pek çok popüler ürünün ambalajına, “insan tüketimi için önerilmez” etiketi gelebilir. Önerilen düzenleme, Avrupa Birliği, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerde yasaklanmış veya kısıtlanmış 40’tan fazla katkı maddesini içeren gıdaları kapsıyor. Sentetik gıda boyalarından beyazlatılmış una kadar pek çok içerik, etiket zorunluluğuna tabi tutulacak. İşte etiket zorunluluğuna tabii tutulacak o ürünler...

1 /9 Yüksek katkı maddeleri içermeleri nedeniyle tartışılan M&M’s, Skittles ve Doritos gibi popüler atıştırmalıklar, ABD’nin Texas eyaletinde yeni bir yasa tasarısının odağına yerleşti. Tasarı yasalaşırsa, bu ürünlerin ambalajlarında “insan tüketimi için önerilmez” etiketi yer alacak.

2 /9 Yasa tasarısı, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak tüketilen bu atıştırmalıkların sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.



3 /9 Uzmanlar, söz konusu katkı maddelerinin uzun vadede çeşitli sağlık risklerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

4 /9 Önerilen düzenleme, Avrupa Birliği, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerde yasaklanmış veya kısıtlanmış 40’tan fazla katkı maddesini içeren gıdaları kapsıyor. Sentetik gıda boyalarından beyazlatılmış una kadar pek çok içerik, etiket zorunluluğuna tabi tutulacak.



5 /9 Texas Valisi Greg Abbott’un onayına sunulan tasarı, yalnızca eyalette değil, ABD genelinde atıştırmalık sektöründe büyük değişikliklere yol açabilir. Çünkü şirketler, eyalet bazlı farklı kurallardan kaçınmak için üretimlerini tüm ülkeye uyarlayabiliyor.

6 /9 M&M’s, Skittles, Doritos’un yanı sıra Mountain Dew, Froot Loops ve Cinnamon Toast Crunch gibi ürünler de bu düzenlemenin kapsamına giriyor.

7 /9 Eğer tasarı kabul edilirse, tüketiciler bu ürünleri satın alırken sağlık uyarılarını görmeye başlayacak.

8 /9 Abbott’un tasarıyı imzalamak için 20 günden az süresi kaldı ve şu anda imzalayıp imzalamayacağı merakla bekleniyor.

