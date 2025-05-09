Küresel ısınmanın dünyayı tehdit ettiğini hatırlatan Günay, şunları kaydetti:





"Küresel ısınma eğer bu şekilde devam ederse 2070 yılında dünyanın 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek. Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak ve göç etmek zorunda kalacak. O yüzden küresel ısınmayla mücadele etmek, son derece önemli. Son dönemde yaşadığımız sel, yangın ve doğal afetleri görüyoruz ve bunları, daha önce yaşadıklarımızdan çok daha farklı şekillerde görüyoruz."