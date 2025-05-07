Dünya İnsansı Robot Oyunları başlıyor: Pekin'de düzenlenecek

2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, 15-17 Ağustos tarihleri arasında Çin Ulusal Stadyumu ve Çin Ulusal Sürat Pateni Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın ağustos ayında Pekin'de düzenleneceği bildirildi.
1/4
Bu yılki etkinlikler, ana yarışmalar ve yan etkinlikler olmak üzere iki kategoriye ayrılacak.
2/4
Yetkililer, yarışmaların, insansı robot teknolojilerindeki uygulama çeşitliliğini, yenilikçiliği ve pratik kullanım potansiyelini göstereceğini belirtti.
3/4
4/4
#Dünya İnsansı Robot Oyunları
#Pekin
#Çin