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Dünya İnsansı Robot Oyunları başlıyor: Pekin'de düzenlenecek

Dünya İnsansı Robot Oyunları başlıyor: Pekin'de düzenlenecek

14:247/05/2025, Çarşamba
DHA
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<p>2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, 15-17 Ağustos tarihleri arasında Çin Ulusal Stadyumu ve Çin Ulusal Sürat Pateni Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.&nbsp;</p>
2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, 15-17 Ağustos tarihleri arasında Çin Ulusal Stadyumu ve Çin Ulusal Sürat Pateni Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın ağustos ayında Pekin'de düzenleneceği bildirildi.

Bu yılki etkinlikler, ana yarışmalar ve yan etkinlikler olmak üzere iki kategoriye ayrılacak.

 Yetkililer, yarışmaların, insansı robot teknolojilerindeki uygulama çeşitliliğini, yenilikçiliği ve pratik kullanım potansiyelini göstereceğini belirtti.

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