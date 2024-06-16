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Dünya

Dünyadan bayram manzaraları: Müslümanlar bayram namazında camilerden sokaklara taştı

Zeynep Karçığa
11:04 - 16/06/2024 воскресенье
Yeni Şafak

Tüm İslâm Alemi, Kurban Bayramı'nı Kudüs'ten Mekke'ye, Balkanlar'dan Moskova'ya kadar farklı coğrafyalardaki büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cemaatler, bayram namazında camilerden sokaklara taştı.

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Rusya'nın başkenti Moskova

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek

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Yemen'in güneybatısındaki Taiz kenti

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Gazze Şeridi

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Arnavutluk'un başkenti Tiran

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İsviçre'nin Cenevre şehri

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Almanya'nın Köln kenti

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Kosova'nın başkenti Priştine

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Azerbaycan'ın Şeki kenti

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb

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Irak'ın Süleymaniye kenti

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna

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Irak'ın Duhuk kenti

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Avusturya'nın başkenti Viyana

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Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa

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Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi

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Japonya'nın başkenti Tokyo 

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İspanya'nın başkent Madrid

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Doğu Afrika'nın en büyük camisi Kaddafi Ulusal Camisi

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İsveç'in başkenti Stockholm

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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa

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Almanya'nın Brühl kenti

#Kurban Bayramı
#Mekke
#Rusya
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