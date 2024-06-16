Dünyadan bayram manzaraları: Müslümanlar bayram namazında camilerden sokaklara taştı

Tüm İslâm Alemi, Kurban Bayramı'nı Kudüs'ten Mekke'ye, Balkanlar'dan Moskova'ya kadar farklı coğrafyalardaki büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cemaatler, bayram namazında camilerden sokaklara taştı.

1 / 22 Rusya'nın başkenti Moskova

2 / 22 Kırgızistan'ın başkenti Bişkek

3 / 22 Yemen'in güneybatısındaki Taiz kenti

4 / 22 Gazze Şeridi

5 / 22 Arnavutluk'un başkenti Tiran

6 / 22 İsviçre'nin Cenevre şehri

7 / 22 Almanya'nın Köln kenti

8 / 22 Kosova'nın başkenti Priştine

9 / 22 Azerbaycan'ın Şeki kenti

10 / 22 Hırvatistan'ın başkenti Zagreb

11 / 22 Irak'ın Süleymaniye kenti

12 / 22 Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna

13 / 22 Irak'ın Duhuk kenti

14 / 22 Avusturya'nın başkenti Viyana

15 / 22 Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa

16 / 22 Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi

17 / 22 Japonya'nın başkenti Tokyo

18 / 22 İspanya'nın başkent Madrid

19 / 22 Doğu Afrika'nın en büyük camisi Kaddafi Ulusal Camisi

20 / 22 İsveç'in başkenti Stockholm

21 / 22 Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa