Dünyadan bayram manzaraları: Müslümanlar bayram namazında camilerden sokaklara taştı

Tüm İslâm Alemi, Kurban Bayramı'nı Kudüs'ten Mekke'ye, Balkanlar'dan Moskova'ya kadar farklı coğrafyalardaki büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cemaatler, bayram namazında camilerden sokaklara taştı.
Rusya'nın başkenti Moskova
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek
Yemen'in güneybatısındaki Taiz kenti
Gazze Şeridi
Arnavutluk'un başkenti Tiran
İsviçre'nin Cenevre şehri
Almanya'nın Köln kenti
Kosova'nın başkenti Priştine
Azerbaycan'ın Şeki kenti
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb
Irak'ın Süleymaniye kenti
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
Irak'ın Duhuk kenti
Avusturya'nın başkenti Viyana
Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa
Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi
Japonya'nın başkenti Tokyo
İspanya'nın başkent Madrid
Doğu Afrika'nın en büyük camisi Kaddafi Ulusal Camisi
İsveç'in başkenti Stockholm
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa
Almanya'nın Brühl kenti